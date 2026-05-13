13日夜、大阪・四條畷市の国道で観光バスやトラックなど5台が絡む事故が起きました。現場から中継です。

事故現場には、今も数台の車両が残ったままです。追突した大型バスは前方が大きくつぶれています。トラックは衝撃で歩道に大きく乗り上げてしまっています。間に挟まれた乗用車も大きくつぶれたままになっています。

警察によりますと13日午後7時15分ごろ、大阪府四條畷市の国道の交差点で観光バスがトラックに追突し、そのトラックが別のトラックや乗用車2台に追突しました。

警察や消防によりますと、20代から60代の男女5人が病院に搬送され、このうち観光バスを運転していた40代男性が右足を挟まれ、重傷とみられています。当時、バスに乗客はいなかったということです。

事故に巻き込まれた人「止まっていたらこのバスに押されて、ドーンとここに当たってきた。トラックが押されてきて、前に止まってる車に巻き込んだ」

――バスのスピードは出ていた？

事故に巻き込まれた人「出てるでしょう。ほんの一瞬やからドーンって」

――現場ではどのような活動が行われているのでしょうか？

現場では、レッカー作業が行われていて、警察による交通規制も続いています。警察は事故の原因を詳しく調べています。