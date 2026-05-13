東京ガールズコレクション実行委員会は、7月18日に新潟市の朱鷺メッセで開催される大型ファッションイベント「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026」の出演者第3弾を発表しました。 新たにゲストモデルとして、葛西杏也菜、梶原叶渚、佐々木満音、白河れいの出演が決定しました。またゲストには、元AKB48の柏木由紀や、NGT48初代キャプテンとしても知られる北原里英のほか、俳優の夏生大湖、ボーイズグループ