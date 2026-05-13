5月12日、落語家の立川志らくがXに投稿。《ヒカルさんが立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!》やっていることも生き方も、まるで違う、これまで接点のなかった2人の急接近が話題となっている。「志らくさんは冒頭のポストの後、『ダウンタウンプラス』内の企画『7:3トーク』で、松本人志さんから落語をやりたいと直談判されたことを明かすと《実は弟子は18人いて、これまで辞めた弟子も同じ数くら