1980〜90年代にキングレコードでアイドル／アーティストとして活躍し、その後俳優、マルチタレント、政治家など各分野で活躍を広げた、森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみのアルバム5作品、山瀬まみのシングル2作品が、一挙サブスク解禁されることが決定した。【写真】現在は政治家としても活動山本太郎の「惡い大人に騙されて」大阪府出身のタレント・お笑い芸人の森脇は、1980年代後半よりテレビ・ラジオで活躍し