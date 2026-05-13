「第80回日本栄養・食糧学会大会」（会頭・松尾達博香川大学農学部教授）が5月15日から3日間、香川県高松市のサンポート高松で開かれる。今回のテーマは「栄養と食糧科学で支える健康長寿社会の実現」。日本人の健康寿命の延伸に貢献する新たな知見の創出を目指し、研究成果を報告。地域産品を使った発表も多数盛り込んだ。470以上の演題のすべてが口頭発表であるほか、特別講演、教育講演、シンポジウム、市民公開講座など