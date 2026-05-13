これまで本誌『女性セブン』が何度もその危険性を報じていた「PFAS汚染」。環境省が公表した最新調査によると多くの地点で指針値超えが確認されたという──。【図解で見る】指針値「50ng/リットル」を超える全国MAP全国26都府県の629地点で指針値を超えるPFASが確認都内在住の主婦・Kさん（52才）が、心配そうにこう話す。「今春、待望の初孫が生まれたことをきっかけに、口に入るものの安全性をあらためて気にするようになり