「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が12日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。ゲストの年齢に衝撃を受ける場面があった。この日のゲストは元V6で歌手の三宅健。MCの猫のササキ（霜降り明星・粗品）から「おいくつですか、今？」と聞かれ、三宅は「46（歳）です」とさらり。これに、あのは「え〜っ！」と衝撃。「本当に何も変わらないのが凄いな」とその姿にあ然。ササキも「う