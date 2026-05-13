「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が12日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。ゲストの年齢に衝撃を受ける場面があった。

この日のゲストは元V6で歌手の三宅健。MCの猫のササキ（霜降り明星・粗品）から「おいくつですか、今？」と聞かれ、三宅は「46（歳）です」とさらり。

これに、あのは「え〜っ！」と衝撃。「本当に何も変わらないのが凄いな」とその姿にあ然。ササキも「うわー。マジで変わってない」と驚き。

デビュー30年となる三宅は「いやいや、変わってますよ」と話すも、ササキは「あのちゃんも僕もそうですけど、テレビで見てた人ですもん」。あのちゃんも「そうですね。テレビの向こう側の人ですね」と応じた。

そんな三宅のイメージを聞かれたあのちゃんは「グループでもちっちゃい…若い、若メンツ、みたいな。ちびっこ、ちびっこって感じ。ヤング、ちびっこチーム、みたいなイメージ」と苦笑。三宅も「そうですね。最初の頃はそういうふうにも言われてたりしましたね」と笑った。

そもそも2人は「一回くらいしか会ったことない」といい、初対面の印象について、三宅は「なんか不思議な人だなって」ともらした。