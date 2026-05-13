13日(水)午後0時30分ごろ、兵庫県宝塚市で雹（ひょう）が降りました。 【写真を見る】兵庫・宝塚市などでひょう「いきなり降ってきた」大粒が勢いよくベランダに…気象庁は13日(水)夜遅くにかけて雷雲やひょうに注意呼びかける 「良い天気だったのに…雷が鳴りいきなりひょうが降ってきた」 視聴者からMBSに投稿された動画から、大粒のひょうが勢いよくベランダに打ち付けている様子がわかります。動画を撮影した人は、