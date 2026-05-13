この記事をまとめると ■1968年に誕生したトヨタのピックアップトラックがハイラックスだ ■2017年には日本市場にも13年ぶりにハイラックスが復活した ■ハイラックスの歴代モデルを振り返る ハイラックスがどんなクルマか振り返ろう 新型となる9代目モデルが日本でも2026年年央ごろに発売されることが明らかとなった、トヨタのピックアップトラックであるハイラックス。 先代モデルは2017年9月におよそ13年振りに日本市場に