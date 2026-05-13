セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム 生チョコミントバー」と「チョコミントクッキーサンド」を、5月19日から順次発売する。【チョコミントアイス2品の画像はこちら】◆「セブンプレミアム 生チョコミントバー」価格:248円(税込267.84円)発売日:5月19日〜順次販売エリア:全国生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングを組み合わせ、チョコ好きでも満足できる生チョコとミントの清涼感のバランスにこだわった。カカオ