デフ・パペットシアター・ひとみ「一寸法師」チラシ表面 デフ・パペットシアター・ひとみ「一寸法師」が、5月29日にシアター・アルファ東京で無料上演される。 「デフ・パペットシアター・ひとみ」は公益財団法人現代人形劇センターを母体とし、耳の聞こえない＜ろう者＞と耳の聞こえる＜聴者＞がともに舞台を創造する、日本で唯一のプロ人形劇団。 「少しでも多くの方にこの公演を体験頂きた