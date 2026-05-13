阿波市で今、キク科の西洋野菜「トレビス」の出荷が最盛期を迎えています。（記者）「こちらは、収穫の最盛期を迎えているトレビスという野菜です。かじってみると、サクサクした食感で少し苦みが残ります」トレビスは、鮮やかな赤紫色のキク科の西洋野菜で、レタスや春菊などの仲間です。一般的に旬とされるのは冬の時期ですが、阿波市吉野町では冬場にビニールハウスで苗を育て、全国的に出荷量が落ちる今の時期に収穫でき