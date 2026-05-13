【PlayStation Indies】 期間：5月27日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は5月27日まで。 本セールは、インディーズメーカーのPS5、PS4向けダウンロードソフトが対象。「テラリア」、「サブノーティカ」、「溶鉄のマルフ}