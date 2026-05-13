Image: Shutterstock ネットが全部ボットになる未来、あるかも？現在インターネット上にある新しいウェブサイトの3分の1以上がAIによって作られたものであることが、インペリアル・カレッジ・ロンドン、スタンフォード大学、インターネットアーカイブの研究者たちによる研究論文で判明しました。完全AI作成のサイトは17％この研究は、インターネットアーカイブのWayback Machineが、ChatGPT