Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。飛行機での手荷物預けができなくなり、昨今、モバイルバッテリーの発火リスクが話題になっています。リチウムイオンバッテリーは、外部からの衝撃や不具合によって内部の電解液が熱暴走を起こす危険があります。エネルギー密度が高い分、一度発火すると自ら発生させる酸素を使って猛烈に燃え上