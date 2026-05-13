インスタグラムで軽快な動き披露2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”から26年前、伝説の日本人対決で敗れた名ボクサーの近影に注目が集まっている。軽快に縄跳びで汗を流している男がいる。2000年11月、WBA世界ライト級タイトルマッチで当時王者の畑山隆則氏に挑み、10回TKOで敗れた坂本博之氏だ。同氏が会長を