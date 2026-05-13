インスタグラムで軽快な動き披露

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”から26年前、伝説の日本人対決で敗れた名ボクサーの近影に注目が集まっている。

軽快に縄跳びで汗を流している男がいる。2000年11月、WBA世界ライト級タイトルマッチで当時王者の畑山隆則氏に挑み、10回TKOで敗れた坂本博之氏だ。

同氏が会長を務めるSRSジムがインスタグラムを更新。「坂本博之会長、今でも現役の頃やっていた縄跳びを跳べます、体が覚えてるようです凄い！！」とし、動画を投稿した。

55歳の近影にファンからは様々な声が上がった。

「お元気そうでなによりです！」

「この年齢でやはり凄い身体能力」

「すごい！かっこいい！」

「まだこんなに動いてる！キレがある！さすがレジェンド」

「やっぱ体が覚えてるんですね」

坂本氏はプロ39勝（29KO）7敗1分け。“平成のKOキング”と称され、37歳で現役を引退した。



（THE ANSWER編集部）