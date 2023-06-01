支援者によるＳＮＳ投稿を巡って改めて謝罪した松尾市長＝１１日、鎌倉市役所鎌倉市役所の新庁舎整備を担当する市幹部と移転推進派の市民との宴席の様子が交流サイト（ＳＮＳ）に掲載された問題を受け、松尾崇市長は１１日の定例会見で「市民に疑われることがない形で市職員として地域活動や仕事ができるように（ルールを）明確にしたい」として、市職員と市民との宴席や交流などについてガイドラインを作成する意向を示した。市