衆院憲法審査会は１２日の幹事懇談会で、憲法改正を巡る緊急事態条項のイメージ案を示した。大災害など緊急時の国会議員任期延長や、内閣による緊急政令の制定が柱だ。与野党は１４日に開かれる審査会でイメージ案に関する議論を行う。イメージ案は衆院法制局と審査会事務局が作成し、非公開の幹事懇で示した。与党はこれを議論のたたき台に、改憲条文案の起草につなげたい考えだ。判明したイメージ案では、議員の任期延長が