日本を訪れているアメリカのベッセント財務長官は、きのう夜、日本企業トップらとの夕食会を開きました。記者「午後7時前です。アメリカのベッセント財務長官を乗せたとみられる車が大使公邸に入っていきます」夕食会はきのう午後7時から、アメリカ大使公邸で非公開で開かれました。日本側は、三菱UFJフィナンシャル・グループの亀澤宏規会長や野村ホールディングスの奥田健太郎社長など、金融界のトップのほか、楽天の三木谷浩史