埼玉県のスーパー「新鮮市場 東本郷店」では、ゴールデンウイーク明けにセールを開催しています。【写真を見る】GW明けを狙え！各社が打ち出す「お得キャンペーン」スーパーにお寿司も！GW明けは“お得”がいっぱい1パック430円のイチゴが322円に。そして、新潟県産のコシヒカリは432円引きの3238円です。客「ありがたいです。むしろセール品ばっかり買ってる感じ。全部安いやつばっかり」かっぱ寿司ではGW明けから、値段はそ