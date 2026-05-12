アイドルグループ「私立恵比寿中学」の真山りか(29)が7日、7月22日に自身2作目の写真集を発売することを発表した。 【写真】20代最後に“初解禁”！大胆姿を披露した真山りか 真山は2009年に私立恵比寿中学のオリジナルメンバーとしてデビュー。現在まで残っているオリジナルメンバーのは真山のみ。2019年にはファースト写真集「麗花」を発売している。 写真集の舞台は微笑みの国・タイ。