◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほペイペイ）石井一成内野手の今季２号２ランで西武が先制した。両軍無得点のまま迎えた５回、先頭の柘植が左前安打を放ち出塁。無死一塁で打席に入った石井が相手先発・松本晴の１２６キロスライダーを振り抜いた打球は、右翼ラッキーゾーンに飛び込んだ。石井は本塁打を見届けると右手を突き上げガッツポーズ。「後ろにつなぐ意識で打ちました。打った瞬間はフェンスを越える