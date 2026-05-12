NC Corporationは、Dynamis Oneが開発中の新作タイトル『アストラエ・オラティオ（Astrae Oratio）』の主要キャラクタービジュアルおよび世界観に関する最新情報を公開した。 本作は、「魔法」が存在するファンタジー世界を舞台とする新作タイトル。5月7日に公開された「スーパーティザーPV」で世界観を連想させるキーワードや主要テーマが紹介されたのに続き、5月12日に主