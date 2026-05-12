NC Corporationは、Dynamis Oneが開発中の新作タイトル『アストラエ・オラティオ（Astrae Oratio）』の主要キャラクタービジュアルおよび世界観に関する最新情報を公開した。

本作は、「魔法」が存在するファンタジー世界を舞台とする新作タイトル。5月7日に公開された「スーパーティザーPV」で世界観を連想させるキーワードや主要テーマが紹介されたのに続き、5月12日に主要キャラクターのビジュアルと、世界観のコアとなる「特区庁」「領地」などの設定が追加で公開された。

主人公にあたる「主任」は、魔法使いではない平凡な公務員。魔法世界の行政を管理する中で繰り広げられる数々の事件に巻き込まれていく様子が、ゲームのメインストーリーとして描かれていく。あわせて、「主任」を事件に巻き込む主要キャラクター「特区庁長」に関する設定も同日公開された。

『アストラエ・オラティオ』のティザーサイトおよび公式Xでは、4コマ漫画やキャラクタースタンプなどを通じて本作の世界観を確認することができる。今後もさまざまなキャラクターや世界観、映像などが随時公開される予定だ。（文＝リアルサウンドテック編集部）