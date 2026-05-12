将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が対局中だ。注目の一戦は、夕食休憩を経て夜戦へ。白熱の終盤戦に向けて、ますます目が離せない。【映像】藤井六冠VS斎藤六段 対局開始の瞬間伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。1回戦では、前王座の藤井竜王・名人と、伊藤王座の兄