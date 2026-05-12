韓国の7人組グループ・BTSが、7日、9日、10日の3日間（現地時間）にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN MEXICO CITY』を開催し、約15万人を動員した。「BTSノミクス（BTSnomics）」と呼ばれるBTSの経済的波及効果も大きく注目されている。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS同公演は、2015年7月以降、約10年10ヶ月ぶりにメキシコで開催される完全体