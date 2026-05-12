◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が１２日の阪神戦（神宮）で１軍に復帰した。再調整のため４月２８日に出場選手登録を抹消されていた。２軍では５試合に出場し１２打数１安打の記録を残していたが、体の開き、バットを出す角度などを修正。「フォームの技術的なことを改善したり、工夫したり。リフレッシュという期間になったかなと思います」と振り返った。４月１６日の