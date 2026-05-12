◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・大山悠輔内野手（31）が12日、8日以来4日ぶりに屋外でのフリー打撃を再開した。9、10日のDeNA戦はベンチ入りしながらも2試合連続で欠場していたが、待望の主砲復活となりそうだ。大山は4日からの中日3連戦で死球や交錯プレーに見舞われていた。9日の試合後、藤川球児監督（45）は「バンテリンで少しデッドボール、交錯があって少し休養が必要かなという判断。コン