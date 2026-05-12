【「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位】 5月12日発表 【拡大画像へ】 サンリオは5月12日、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」について、中間順位1位～20位および海外の国・地域別の上位5位を発表した。 中間順位1位は、30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」。2位は初回速報1