【モデルプレス＝2026/05/12】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かで品数豊富な食卓を公開し、話題となっている。【写真】新婚の32歳美人YouTuber「愛情も栄養もたっぷり」ハンバーグなど7品並ぶ2人分の食卓◆さおりん、豪華な2人分の食卓公開さおりんは、豚汁、テリマヨソースのハンバーグ、白米、ミニトマト、だし巻き卵、豚しゃぶときゅうりの梅ぽん酢