新潟市は、市内の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生し、この飲食店で食事をした男女25人が発症したと12日、発表しました。新潟市によりますと、食中毒があったのは新潟市北区の割烹「松潟屋」です。8日、県内のほかの自治体から新潟市内の飲食店の利用者で下痢やおう吐などの症状を発症している人が複数いる」と連絡があり、保健所が調査を行いました。調査の結果、5月2日から5日にかけてこの飲食店を利用した55人のうち5グ