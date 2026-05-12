小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が13日開幕。12日は前検が行われた。今節のシリーズリーダーは深谷知広（36＝静岡）。小松島は24年7月のG3（優出8着）以来で、その前の参戦は14年7月G3までさかのぼる。「前回はあまり良くなかった。ダービーが終わってからも変わらず来ている。小松島はあまりイメージがないので初日にしっかり感覚をつかみたい」これぞ深谷という走りを見たいところだ。