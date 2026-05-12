女優の藤原紀香が１２日、都内で行われた酸素補給水「ＷＯＸ（ウォックス）」ウォーターサーバーの体験会に出席した。約１０年前から同商品を愛用していた藤原は、鍛えられた両肩と両脚のラインが見える赤のドレス姿で登場。健康の秘けつに「以前はすごく冷え性でした。体の血流が良くなく、風邪を引いてしまったりしていたので、とにかく血行を良くすること。コロナ禍で温活士、温活指導士の資格を取りました。あとは発酵食品