元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した妻・ラミレス美保さん（43）の経歴が明かされた。同番組では、現在11歳長男、8歳次男、6歳長女、3歳三男と、3匹のネコと暮らしているマイホームを公開。横浜の高級住宅街に建つという自宅では、白を基調にした海外仕様の11畳のダイニングやアイランドキッチン、原辰徳氏、王貞治氏のサイン入りユニ