【モデルプレス＝2026/05/12】モデルで女優の鈴木美羽が5月11日、自身のInstagramを更新。中華料理の数々を公開した。【写真】25歳特撮ヒロイン「本格的すぎる」麻婆豆腐・よだれ鶏・エビチリなど手作り中華6品◆鈴木美羽、中華料理の数々披露鈴木は「お家中華で飲ろうぜ （？）」とつづり、手料理がズラリと並んだ様子を投稿。麻婆豆腐、よだれ鶏、エビチリ、ニラ饅頭と本格的な中華料理に、きゅうりともやしのナムル、卵と長ねぎ