【くら寿司×アニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーン】 開催期間：5月15日～6月21日 ※無くなり次第終了 くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンを5月15日より開催する。 くら寿司とアニメ「呪術廻戦」のコラボは2度目。今回のキャンペーンではキャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。全メニューに