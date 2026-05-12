俳優のポール・メスカルと女優ジェシー・バックリーが、新作映画「Hold on to Your Angels」で再びスクリーン共演を果たす。2人は2025年公開の歴史ドラマ「ハムネット」で夫婦役を演じ、ジェシーはアカデミー賞主演女優賞を受賞した。 【写真】「ハムネット」だけで…オスカー女優がアカデミー賞を批判 新作は「ハッシュパピー～バスタブ島の少女～」の