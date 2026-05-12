いつも笑顔で、年を重ねるごとに輝きを増している羽田美智子さん。しかし、若い頃は不摂生な生活を送り、不調に悩まされ続けてきました。そんな羽田さんのピンチを救った発酵食品の魅力とは――（撮影：浅井佳代子構成：内山靖子）【写真】「味噌作りがとても楽しい」という羽田さん* * * * * * *＜前編よりつづく＞手前味噌は口にも体にも合う!?発酵食品はどれも大好きですが、イチ押しは味噌ですね。これさえあれば生きていけ