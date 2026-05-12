本日5月12日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送にはSEKAI NO OWARIが登場！ボーカル・Fukaseをはじめとするメンバーの独創的アイデアによる楽曲とライブで、見る者・聴く者を魅了する国民的モンスターバンド。メジャーデビュー15周年を迎えさらなる進化を遂げる彼らが、今宵新たな化学反応を生み出すべく、互いに共鳴し合う人気アーテ