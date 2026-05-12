本日5月12日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。

今夜の放送にはSEKAI NO OWARIが登場！ボーカル・Fukaseをはじめとするメンバーの独創的アイデアによる楽曲とライブで、見る者・聴く者を魅了する国民的モンスターバンド。メジャーデビュー15周年を迎えさらなる進化を遂げる彼らが、今宵新たな化学反応を生み出すべく、互いに共鳴し合う人気アーティスト・ちゃんみなとの一夜限りのスペシャルステージをお届け。なお、今夜はお休み中の菊池風磨（timelesz）に代わり、田中樹（SixTONES）がMCを務める。

◆SEKAI NO OWARI×新たな才能！進化を続けるモンスターバンド

世代を超えて愛される名曲の数々もさることながら、ライブ会場全体をノスタルジックな遊園地にしてしまうなど圧倒的なステージ演出で他のアーティストからも一目置かれるSEKAI NO OWARI。そんな彼らが近年さらなる進化を遂げている裏にあるもの…それは“新たな才能との化学反応”。

2020年リリース「umbrella」のMVでは、映像ディレクション未経験の俳優・池田大を監督に起用。その後も共に数々の作品を生み出し、2022年に社会現象を巻き起こした「Habit」のMVでは、MTV主催の音楽アワードで年間の最優秀ビデオ賞に輝いた。2024年リリースのアルバム「Nautilus」のジャケットは、Fukaseが自ら東京藝術大学の学園祭に足を運んで見いだした村松佳樹にデザインを依頼。その才能は瞬く間に世に知れ渡り、イギリスのロックバンド・The 1975も村松を起用するまでに。

過去の実績を参考にオファーを出すアーティストも多い中、なぜFukaseは誰も手を付けていない未発掘の才能を次々と発見できるのか？トークパートでは、Fukaseが持つプロデューサーとしての顔を深掘り。「僕がオファーする時は、資料だけ見てオファーするってことはほぼないです」と語るFukaseが、新たな才能とコラボする際に必ずしていることとは？

◆SEKAI NO OWARI×ちゃんみな！「夜の音」だけのスペシャルコラボ

そんなFukaseが今、ステージを共にしたいと熱望するアーティスト・ちゃんみなが登場！ビジュアルも表現も全く異なる両者。今回のコラボが実現したいきさつを「めっちゃシンプルだった」と語るFukaseに、ちゃんみなが「いや全然、そうじゃなかったですよ」と真相を明かし、スタジオは大笑い。また、SEKAI NO OWARIの音楽制作の拠点・通称“セカオワハウス”にちゃんみなが初めて遊びに来た時のことを振り返るFukaseは、衝撃のエピソードを明かす。

もともとSEKAI NO OWARIの大ファンだったちゃんみなは「私が作るクリエイティブのDNAに確実に組み込まれてる」と4人をアーティストとして最大級にリスペクト。その理由を「SEKAI NO OWARIっていう国なんですよ」と力説するが…本人たちに直接ちゃんみなが語る“セカオワ”のスゴさとは？逆に、4人がちゃんみなをアーティストとして認知したのはいつなのか？FukaseやSaoriが明かす知られざる事実に、ちゃんみなが「うれしいです」とはにかむ一幕も。

そして、世代を超えて共鳴し合う2組のアーティストが、今夜だけのスペシャルステージをお届け！披露するのは2019年リリースの「LOVE SONG」。ちゃんみなが思い入れのある一曲でSEKAI NO OWARIの名曲を特別コラボ。今夜のために、海外アーティストの衣装も手掛ける話題のデザイナー・Daisuke Tanakaが特別にデザインした唯一無二の衣装で歌い上げる。

このほか、SEKAI NO OWARIがメジャーデビュー15周年という節目に再レコーディングした「眠り姫（Happy Ending Version）」も披露する。

トークの最後には、それぞれ夏に東京ドームでの公演が決定しているSEKAI NO OWARIとちゃんみなが、ライブに込めた思いを語ったり、大好きなSEKAI NO OWARIにちゃんみなから禁断の質問が飛び出すなど、スタジオは大盛り上がりに！