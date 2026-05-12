ABEMAにて、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間にわたり、都市型ロックフェス『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の模様を無料独占生中継される。2013年の開始以来、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結するフェスとして親しまれてきた『メトロック』。12回目となる今回は、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、多彩な初参戦アー