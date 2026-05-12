「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手が今季２勝目を懸けて先発。０−１の三回は１死満塁の危機を無失点で切り抜けた。この回は先頭のロドリゲスに対して投球直後にバランスを崩す場面が。カウント２−２からの５球目を投げた後、一塁方向に倒れかけた。フルカウントとなり四球を与えた。次打者の李政厚に対してもバランスを崩す場面があったが、フルカウントから空振り三振。そ