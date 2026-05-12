お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。告白したことのあるタレントから「初めて手をつないだ」エピソードを暴露された。【写真】美しい！山本浩司が告白した渕上彩夏番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、山本が結婚してほしいという願いが伝えられた