大手菓子メーカーのカルビーが「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になったため、「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更したことをめぐり、佐藤官房副長官は12日、インクの材料について「日本全体として必要な量は確保されている」と強調しました。カルビーは中東情勢の影響で原油やナフサを原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっているとして、取引先に対し、「ポテトチップス」などのパッケージの仕様