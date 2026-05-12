ジャイアンツのトニー・ビテロ監督が11日（日本時間12日）、敵地でのドジャース戦の試合前に取材対応。「大谷ルール」に言及した。メディアから「大谷ルール」について、個人的にどう思うか問われたビテロ監督は「いい質問。議論するには面白いテーマだと思う」とし「彼は非常に特殊な才能を持った選手。おそらく唯一無二の存在。つまり、極めて特殊な外れ値の才能。だから、それに対応するルール上の扱いも、極めて特殊な外れ