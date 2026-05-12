2011年に『It's OK』でメジャーデビュー。翌年には『Be…→...』が、仲間由紀恵主演のドラマ『恋愛ニート』の主題歌に起用され、全国のテレビ・ラジオ50局でパワープレイ獲得、レコチョク2012年上半期ランキング4冠獲得、配信合計100万ダウンロードを超える大ヒットを記録した。美空ひばりや松田聖子、宇多田ヒカルと同じ声の特性「1/fのゆらぎ」（ヒーリング効果を与える周波数の声）のハスキーボイスで多くの人の心を捉え、オリ