2012年沢村賞…鷹の元エース・攝津正氏が伝授する“コントロール向上ドリル”ピッチャーにとって“永遠のテーマ”と言えるのが制球力。思ったところに投げられず、悩む選手は多い。2012年に沢村賞を受賞するなど、正確無比なコントロールでソフトバンクのエースとして活躍した攝津正氏が、課題改善に繋がる練習方法を紹介している。投球において下半身の動きは極めて重要になる。攝津氏はステップについて、「常に同じ方向、同