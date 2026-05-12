アメリカのトランプ大統領は11日、今月14日から中国・北京で行われる習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却などについて議論する考えだと述べました。――アメリカは台湾に武器を売却すべきか？トランプ大統領「習主席と議論するつもりだ。習主席は（売却を）望まないだろう。議論する」トランプ大統領は11日、今月14日と15日に北京で行われる予定の米中首脳会談で、台湾への武器売却について議論する考えを示しました。